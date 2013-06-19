Экономист: финвекселя стимулируют рост промышленности до 6-8%

«Если депутаты примут закон о финансовых векселях, рост промпроизводства в 2013 году может составить 6-8% по итогам года. На данный момент для роста промышленного производства нужен рост оборотных средств предприятий. Казначейские векселя разрешат проблему возврата НДС, как это в свое время сделали ОВГЗ-НДС, и тем самым увеличат количество оборотных средства. А банковские финансовые векселя позволят их нарастить без необходимости брать кредит», - отметил эксперт.

Финансист констатирует, что падение уровня промпроизводства на 10% по итогам мая вызвано снижением производства легковых и грузовых автомобилей почти на 60% по результатам 5 месяцев. В свою очередь, по его словам, причина снижения производства автомобилей вызвана ошибками, допущенными при вступлении во Всемирную торговую организацию.

«В результате того, что при вступлении в ВТО не было оговорены защитные преференции для украинского автопрома, беспошлинный приток автомобилей из-за рубежа привел к снижению производства автомобилей в Украине. Как бы ни ругали спецпошлину на импортные автомобили, это действительно необходимое решение, если мы хотим роста промпроизводства», - добавил он.

Еще одним фактором, который привел к падению производства, по его словам, стало уменьшение на 50% производства бензина в Украине. Охрименко констатирует, что на данный момент более выгодно ввозить бензин из-за границы, чем производить его.

«Тут действительно нужны радикальные меры, которые в свое время предприняла Болгария, когда ввела четкое разграничение налогов и преференций между импортным и отечественным бензином. В результате, болгарским олигархам стало выгодно не ввозить бензин, а покупать нефть и самим производить бензин для себя и на экспорт. Может, стоит взять и «заставить» задуматься наших владельцев НПЗ. Именно заставить, а не просить. Просить явно не получается», - убежден президент Украинского аналитического центра.

Напомним, что объем промышленного производства в Украине в мае 2013 года, на который пришлось необычно много праздничных и выходных дней, снизился на 9,3% к маю 2012 года.