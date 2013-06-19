Украина намерена заменять импортную сельхозтехнику отечественной

В рамках выполнения положений этого документа планируется привлечь инвестиции в отрасль сельскохозяйственного машиностроения. Так, в этом направлении пока отрабатывается пять инвестиционных проектов. А их финансирование планируют осуществлять под государственные гарантии объемом около 700 миллионов гривен. Об этом сегодня в ходе брифинга на заседании Кабмина сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Правительство уже активно приступило к реализации Программы активизации развития экономики на ближайшие два года. Аграрный блок является одним из ведущих в этом документе. В его рамках мы планируем привлечь инвестиции в развитие отечественного сельхозмашиностроения. В этом направлении мы прорабатываем пять инвестиционных проектов. Их финансирование планируется осуществлять под государственные гарантии объемом около 700 миллионов гривен», − отметил Николай Присяжнюк.

По словам главы ведомства, в рамках этих инвестиционных проектов планируется начать производство зерноуборочных комбайнов на базе ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» совместно с компанией CLAAS, а также на заводе сварки им. Патона вместе с компанией New Holland. Также ООО «Укравтозапчасть» с итальянской фирмой Landini планируют производить современные мощные тракторы. Кроме того, будет начато производство широкозахватных посевных комплексов и почвообрабатывающей техники на ПАО «Червона зирка».

«По нашим расчетам, эффективность от внедрения этих инвестиционных проектов вдвое повысит импортозамещение сельскохозяйственной техники, то есть до 40%», − подчеркнул Николай Присяжнюк.