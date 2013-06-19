Завтра в Украине будет жарко и сухо
12:47, 19 июня 2013Общество
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Завтра в Украине осадков не ожидается
На юге - до 29°
Завтра, 20 июня, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер на протяжении суток будет переменных направлений, 3-8 м/с; в восточных областях будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°. На Закарпатье ночью 15-20° днем 28-33°.
В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 12-17°, днем 24-29°. В г. Киеве температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
19 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°; в Днепре возле Киева 24°.
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