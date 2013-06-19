ФГИУ готовит к продаже госпакеты 5 облэнерго

Об этом сообщают «Ведомости приватизации» от 19 июня.

В частности, начата подготовка конкурсов по продаже 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 60,248% «Запорожьеоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго».

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ФГИУ в соответствии с действующим приватизационным законодательством предлагает всем потенциальным участникам принять участие в разработке условий продажи пакетов акций данных предприятий.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в сентябре 2013 г. в соответствии с утвержденным планом-графиком приватизации планирует объявить приватизационные конкурсы по продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго - 50,9% акций «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».