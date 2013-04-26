Фонд госимущества планирует продать еще 7 облэнерго
19:05, 26 апреля 2013Общество
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ФГИУ планирует в 2013 году выставить на приватизацию пакеты акций 7 облэнерго.
Фонд госимущества хочет продать 7 облэнерго
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в текущем году выставить на приватизацию пакеты акций семи облэнерго. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на председателя Фонда госимущества Александра Рябченко.
При этом он не уточнил, о приватизации каких именно энергокомпаний идет речь.Напомним, Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил план размещения акций шести облэнерго - «Тернополь-», «Запорожье-», «Харьков-», «Хмельницк-», «Черкассы-» и «Николаевоблэнерго». Пакеты пяти из названных облэнерго (кроме "Тернопольоблэнерго") уже переданы для последующей приватизации Фонду госимущества.
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