Ставицкий: Украина рассчитывает еще на два маршрута поставок газа

Украина рассчитывает на эксплуатацию маршрута поставок газа через хорватский LNG-терминал, сообщил журналистам в Будапеште министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время будут отработаны новые два маршрута. Это маршрут TANAP - трубопровод, который пройдет из Азербайджана к Центральной Европе. А также коридор Адриа - это строящийся LNG-терминал в Хорватии и связан он с системами в Центральной Европе, а также с нашей ГТС".

Э.Ставицкий отметил, что рассчитывает, что этот проект будет реализован в ближайшие два-три года.

Как сообщал УНИАН, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м

К 2016 году Хорватия намерена запустить в эксплуатацию LNG-терминал на Адриатике. Стоимость проекта оценивается в 600 млн евро. 25% финансирования страна рассчитывает получить из фонда развития ЕС.