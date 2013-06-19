СМИ: Частная компания хочет купить Empire State Building за $2 миллиарда

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Однако, по оценке экспортов, произведенной прошлым летом, стоимость знаменитого объекта недвижимости и одного из символов Нью-Йорка после погашения долгов составляет 2,33 миллиарда долларов.

Предложение Cammebys International Group, срок действия которого составляет 60 дней, поступило на фоне продолжающихся переговоров относительно проведения IPO Empire State Building. Впервые об этих планах стало известно в феврале прошлого года. В ходе первичного публичного размещения акций планировалось привлечь до миллиарда долларов.

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Empire State Building, названный в честь "Имперского штата", как иногда называют Нью-Йорк, в 2011 году отметил свое 80-летие. Официальное открытие здания состоялось 1 мая 1931 года, когда президент США Герберт Гувер года нажал символическую кнопку в Вашингтоне, после чего в Нью-Йорке в самом высоком здании города вспыхнул свет.

По тем временам это было самое высокое здание в мире, 102 этажа которого достигали в высоту чуть более 440 метров. Гигант в стиле арт-деко дизайна Уильяма Лэмба был построен семейством Рокфеллеров всего за 410 дней. Каждую неделю он рос в среднем на четыре с половиной этажа, что стало рекордом ударного строительства небоскребов. В настоящее время в этом офисном небоскребе работает свыше 20 тысяч человек, ежегодно его посещают миллионы туристов.