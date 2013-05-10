Самым высоким зданием США стал новый Всемирный торговый центр

Шпиль высотой 124 метра установлен на вершину небоскреба Всемирного торгового центра-1 в Нью-Йорке, также именуемого Башней свободы.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Неделю назад шпиль был поднят на крышу для последующего монтажа. В пятницу утром он был окончательно установлен на 104-этажное здание. Таким образом, небоскреб, построенный на месте разрушенного 11 сентября 2001 года комплекса Всемирного торгового центра, стал самым высоким в западном полушарии: его высота составляет 541 метр, или 1776 футов.

Как отмечают СМИ, рабочие аплодировали установке 758-тонного шпиля, который будет служить передающей антенной. На нем будет установлен прожектор, свет которого будет виден на значительном расстоянии от башни. Здание начнет функционировать в 2014 году, когда в нем будут открыты офисы американских и международных компаний, а также американской администрации.