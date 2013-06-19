Эксперт: Господдержка предприятий делает страну конкурентоспособнее

Об этом, как сообщает корреспондент ForUm’a, в ходе круглого стола заявил первый замглавы директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

По словам эксперта, многолетняя практика применения инструментов государственной поддержки в рыночных условиях развитых стран сформировала эффективные механизмы регулирования такой поддержки, направленного на минимизацию ее негативного влияния на конкуренцию.

Он подчеркнул, что практика господдержки субъектов хозяйствования получила широкое распространение и в Украине. «Среди ее механизмов – расходы госбюджета, налоговые льготы, государственные гарантии для обеспечения долговых обязательств. Однако законодательством не предусмотрено (кроме госгарантий) систематизированных подходов и критериев принятия решений о предоставлении государственной поддержки. Подавляющее большинство механизмов такой поддержки де-факто является проявлением государственного патернализма и не вполне согласуется с современными принципами рыночной организации экономики. Главные направления поддержки – это АПК, ТЭК, инфраструктура», - сказал аналитик.

Жалило добавил, что углубление экономических реформ, модернизация экономики согласно критериям, определенным целями европейской интеграции, и соблюдение условий членства в международных организациях (включая ВТО) побуждают к последовательному отказу от устаревших форм госпомощи.

«В то же время в международной конкуренции украинские производители постоянно сталкиваются с контрагентами, которые работают в условиях наличия развитых сетей государственной помощи субъектам хозяйствования, а это ставит отечественные предприятия в заведомо неравные конкурентные условия. Правила госпомощи в Евросоюзе – это целостный механизм, обеспечивающий эффективное распределение бюджетных и других ресурсов стран-членов на проведение структурных преобразований в экономике и повышение конкурентоспособности субъектов общего рынка ЕС. Поэтому в Украине надо не отказываться от инструментов господдержки, а делать их более эффективными и современными», - заключил специалист.