Банки будут продавать "лишнее" с валютных поступлений физлиц

Об этом Национальный банк сообщил банкам в письме №29-113/6518-7094 от 14 июня с разъяснениями относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно тексту письма, для целей обязательной продажи под такими поступлениями понимаются любые переводы из-за пределов Украины в пользу физических лиц в сумме, эквивалентной 150 тыс. грн или более в месяц, в том числе поступающие на текущие счета физических лиц иностранные инвестиции, перечисленные нерезидентами кредиты и финансовая помощь, а также средства для размещения на депозитных счетах.

Также, согласно письму Нацбанка, полученное банками комиссионное вознаграждение от международных платежных систем в иностранной валюте за оказанные услуги в рамках заключенных договоров подлежит обязательной продаже на общих основаниях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продлил до 19 октября требования по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163).

Как полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины, продление ограничений НБУ по обязательной продаже 50% валютной выручки и 90-дневному контролю сроков расчетов по экспортно-импортным операциям окажет положительное влияние на валютный рынок.