За оформление льготной пенсии в Луганске требовали 10 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Луганска, указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (получение взятки).

Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, требовали и получили от двух луганчан 10 тысяч долларов за оформление льготной пенсии.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Ленинского района города Луганска.