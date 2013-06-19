За оформление льготной пенсии в Луганске требовали 10 тыс. долл.
02:43, 19 июня 2013Общество
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Сотрудниками милиции установлено, что должностные лица УПФУ в Артемовском районе Луганска, по предварительному сговору с должностным лицом одного из ОАО города, требовали деньги за оформление льготной пенсии двум гражданам.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Луганска, указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (получение взятки).
Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, требовали и получили от двух луганчан 10 тысяч долларов за оформление льготной пенсии.
Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Ленинского района города Луганска.
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