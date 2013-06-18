В Севастополе погиб военнослужащий ЧФ РФ
22:51, 18 июня 2013Общество
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В Севастополе во время плановых прыжков с парашютом разбился военнослужащий ЧФ РФ.
В Севастополе в районе авиационного гарнизона «Кача» во время плановых прыжков с парашютом разбился военнослужащий Черноморского флота РФ, 1971 года рождения.
Об этом сегодня сообщило Интернет-издание Sevas.ru. Данную информацию изданию подтвердил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев. Военнослужащий Качинского гарнизона погиб в результате несчастного случая – у него не раскрылся основной парашют, а запасным тот не успел воспользоваться.
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