В Севастополе погиб военнослужащий ЧФ РФ

В Севастополе в районе авиационного гарнизона «Кача» во время плановых прыжков с парашютом разбился военнослужащий Черноморского флота РФ, 1971 года рождения.

Об этом сегодня сообщило Интернет-издание Sevas.ru. Данную информацию изданию подтвердил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев. Военнослужащий Качинского гарнизона погиб в результате несчастного случая – у него не раскрылся основной парашют, а запасным тот не успел воспользоваться.