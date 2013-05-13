В Севастополь прибыл новый командующий ЧФ России

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв, сегодня в Доме офицеров флота заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Сердюков торжественно вручил Витко штандарт командующего Черноморским флотом РФ.

В церемонии принимали участие командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, председатель Севастопольского городского совета Юрий Дойников, Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий.

Действующий командующий флотом вице-адмирал Александр Федотенков назначен заместителем главнокомандующего Военно-Морским флотом России. Передача командования состоится в ближайшие дни после юбилейных торжеств.

Командующий Черноморским флотом РФ Витко стал первым, кому был вручен штандарт командующего флотом.

В интервью журналистам по окончании церемони Витко отметил, что будет «взаимодействовать с администрацией Севастополя».

Касаясь проблематики Черноморского флота, командующий отметил, что «задачи очень большие – идет развитие флота, в том числе и Черноморского, строится система базирования, новые корабли в ближайшие годы подойдут, надо подготовить места для их размещения, и личный состав, чтобы на этих новых кораблях с новой техникой сразу же могли выполнять задачи».