Экономика Украины начнет восстановление во втором полугодии - эксперт

Такое мнение высказал исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко, сообщает издание Replika.

«Есть все основания ожидать возобновление экономического роста в следующем полугодии. Украинская экономика начнет показывать хоть незначительный, но все-таки рост. Прежде всего, за счет сельского хозяйства. Общее ожидание по урожаю, как минимум, на 10% выше, чем в прошлом году. Учитывая, что доля сельского хозяйства в структуре нашего ВВП - от 8 до 12%, можно рассчитывать на дополнительный импульс для экономики (как минимум +1%) за счет сельского хозяйства», - сказал Устенко.

Среди перспективных направлений возобновления экономического роста эксперт также назвал реализацию масштабных инфраструктурных проектов и привлечение дополнительных иностранных инвестиций. «Есть надежда, что после того, как большие суммы будут ассигнованы на инфраструктурные проекты, отстающие отрасли начнут расти, в том числе строительство. Это возможно в том случае, если правительство сможет внести, а затем убедить депутатов в необходимости принятия законов, касающихся концессии. Если придет частный инвестор, он станет дополнительным стимулом для развития украинской промышленности, строительной отрасли», - отметил Устенко.

Он рассчитывает на улучшение конъюнктуры на внешних рынках, что поможет восстановить позиции украинских экспортеров: «Общие позитивные ожидания связаны с тем, что произошло некоторое успокоение на мировых рынках, а это значит, что украинские экспортеры будут себя чувствовать увереннее».

Устенко подчеркнул, что для возобновления экономического роста власти страны уже начали проводить более мягкую монетарную политику, дабы экономика получила дополнительные стимулы для развития. В частности, напомнил эксперт, НБУ на прошлой неделе снизил учетную ставку до 7% с 7,5%, что должно привести к удешевлению финансового ресурса.

Эксперт обратил внимание на то, что в банках сейчас наблюдается излишек денег из-за массового возврата гривневых депозитов населения, но эти средства пока не идут на активное кредитование реального сектора экономики, поскольку банки заняли очень осторожную позицию. «Кредитование растет очень низкими темпами, и украинские власти, надеюсь, будут каким-то образом решать эту проблему», - резюмировал Устенко.