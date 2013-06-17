Арбузов предложил ввести уголовную ответственность за рейдерство

Поэтому межведомственная антирейдерская комиссия предложит ввести уголовную ответственность не только для самих рейдеров, но и для заказчиков незаконного захвата предприятий, а также тех, кто содействовал этому - чиновников и судей. Об этом в колонке для газеты «Kyiv Post» написал первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов.

«Как показывает практика, подавляющее большинство всех совершенных недружественных поглощений имущественных объектов совершены при содействии со стороны судебных и правоохранительных органов власти. Кабинет министров намерен выступить с инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс, в котором будет четко определено понятие рейдерства, прописана ответственность за содействие в организации и реализации таких преступлений. И эта ответственность будет максимально жесткой. Благодаря внедрению такого определения удастся привлекать к ответственности не только фактических исполнителей незаконного захвата, но и непосредственно заказчиков», - написал первый вице-премьер, который сейчас возглавляет Межведомственную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов, противодействию незаконному поглощению и захватов предприятий.

По мнению Арбузова, искоренению рейдерства будет способствовать и активная борьба с коррупцией: «Положительная динамика в этом процессе очевидна. Как известно, Европейский банк реконструкции и развития активно консультирует украинское правительство в вопросах построения эффективной системы по борьбе с коррупцией. И это только начало пути».

В то же время, первый вице-премьер отметил, что сейчас работа межведомственной комиссии станет более эффективной, чем ранее - в нее включены министры, а не их заместители, как было ранее. Это ускорит разработку и принятие законодательных, нормативных и организационных мер по борьбе с рейдерством.

Кроме борьбы с незаконным захватом предприятий, правительство, по словам Арбузова, намерено разработать также четкую правовую методику возврата ранее захваченных предприятий и активов бизнес-структур их законным владельцам.