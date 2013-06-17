В Европе рассказали, как защита бизнеса повлияет на ассоциацию с ЕС

Об этом во время встречи с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым заявил посол ЕС в Украине Ян Томбинский. Первый вице-премьер на встрече с дипломатами рассказал, как правительство намерено защищать интересы инвесторов, а также о работе Межведомственной комиссии по защите инвестиций и борьбе с рейдерством. В свою очередь, представители европейского бизнеса высоко оценили первые результаты работы комиссии и ее главы Сергея Арбузова.

Томбинский отметил, что наиболее ярким показателем эффективности работы украинской власти по защите интересов бизнеса будет минимум обращений со стороны предпринимателей с жалобами на действия чиновников, а также отсутствие жалоб на попытки незаконного захвата предприятий рейдерами. «В течение последних дней мы направили Вам на рассмотрение несколько дел, которые касаются европейского бизнеса, и хотел бы поблагодарить за те решения, которые были оперативно приняты. Для работы бизнеса нужна стабильная среда, чтобы каждый инвестор в Украине был защищен», - сказал Арбузову посол ЕС.

Также Томбинский отметил, что от эффективной защиты интересов бизнеса будет напрямую зависеть подписание Ассоциации Украина-ЕС, которое намечено на ноябрь в Вильнюсе. «Лучшим показателем эффективности работы Межведомственной комиссии по защите инвестиций будет отсутствие жалоб со стороны предпринимателей», - отметил посол ЕС.

Первый вице-премьер Сергей Арбузов заверил иностранных послов в том, что защита прав инвесторов теперь станет приоритетом номер один в государственной политике. Арбузов пообещал представителям дипкорпуса максимальное содействие в решении проблем, которые возникают у предпринимателей. «Мы будем собирать заседание Межведомственной комиссии, мы будем собирать все службы и будем выносить возникающие проблемы на обсуждение, чтобы понять, почему инвестор не может, обратившись в суд или в другие органы, решить свою проблему. Совершенно разные ситуации иногда происходят - хозяйственные споры, спорят зачастую два инвестора из одной и той же страны, они не могут поделить прибыль. Я бы не хотел, чтобы на уровне этой комиссии решались хозяйственные споры, которые должны относиться к компетенции судей. А вот где явно есть проявления рейдерства, захвата, неправомерных действий наших органов, пожалуйста, подавайте, мы будем рассматривать абсолютно все случаи», - сказал Арбузов послам.

В свою очередь, глава Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко отметила, что поднятые ею ранее вопросы были эффективно решены, и это позволяет ожидать от комиссии дальнейшей эффективной работы. «Если компании будут жаловаться на какие-то нарушения, они смогут подучить достойную и надежную поддержку в Вашем лице, я верю, что такое возможно. Когда мы с Вами встречались в Брюсселе, Вам передавали ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись компании, и я могу сказать послам - эффективность такой работы есть. Мы уже сегодня видим, что ряд компаний, которые адресовали свои вопросы Сергею Геннадиевичу, его коллегам из Кабинета министров, получили достойное решение своих проблем», - сказала Арбузову глава ЕБА.