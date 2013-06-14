Украина может заняться сборкой немецких комбайнов

Немецкая компания готова вкладывать значительные инвестиции в этот проект. Так, менеджер по экспорту группы компаний CLAAS Томас Клаусницер отметил, что Украина обладает серьезным географическим потенциалом и сильными традициями развития сельского хозяйства, сообщает РБК-Украина.

«Мы провели экономический анализ целесообразности запуска производства техники в Украине. Уже в этом году мы планируем начать пилотный проект, который далее будем развивать в масштабные мощности. Украина является для нас очень интересной площадкой для расширения присутствия компании в мире и СНГ, поскольку обладает серьезным географическим потенциалом и сильными традициями развития сельского хозяйства», – отметил Томас Клаусницер.

По мнению аналитика аграрных рынков Руслана Швеца, такие мощные инвесторы и производители приходят на украинский рынок, поскольку понимают его перспективность.

«Успехи украинского АПК – лучшая рекомендация для иностранных инвесторов. Они видят, что отечественное сельское хозяйство крайне перспективно. CLAAS – четвертая по мощностям компания в мире по производству сельскохозяйственной техники. Поэтому очень выгодно, что внутрь страны зайдет мощный инвестор, готовый вкладывать средства», – подчеркнул Руслан Швец.

Эксперт также отметил, что переговоры о совместном производстве техники продолжались довольно долго. В частности, с руководством немецкой компании встречался министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Чтобы достичь договоренностей, состоялось немало встреч. Особое внимание такому сотрудничеству уделило Минагрополитики, так как там понимают, что использование современной техники необходимо для аграрного сектора. Так как сейчас из-за устаревшей техники на полях остается часть урожая. А если мы хотим достичь производства зерновых на уровне 80-90 миллионов тонн, то необходимо пользоваться только последними достижениями», – отметил Руслан Швец.

Также аналитик аграрного рынка добавил, что действующие условия лизинга сельхозтехники позволят украинским сельхозпроизводителям приобрести эту технику.