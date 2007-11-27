При аварии автобуса в Египте пострадали трое украинских туристов

В результате аварии автобуса на трассе Таба-Каир (Арабская Республика Египет), произошедшей 26 ноября, пострадали трое граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, на сегодняшний день в больнице в городе Каир находится одна гражданка Украины. Ей оказана необходимая медицинская помощь и врачи оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное.

В этот же день на Родину вылетели двое других пострадавших граждан Украины, которым оказывалась медицинская помощь в г. Шарм Эль-Шейх.

Дело об оказании медицинской помощи пострадавшим в упомянутой аварии взял на личный контроль министр здравоохранения Египта.

Посольство Украины в АРЕ продолжает принимать меры с целью обеспечения оказания надлежащей медицинской помощи пострадавшим соотечественникам. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.