Карпачёва: В Украине долги по зарплате превысили полтора миллиарда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время парламентских слушаний на тему: “Состояние соблюдения прав человека в Украине”.

По словам Карпачёвой, в Украине от бедности страдает свыше 70% населения.

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“Бездна между богатым и бедным населением Украины достигла 45 раз, в то время как среднеевропейский показатель не превышает 4,5 раз”, - сказала Карпачёва.

Она осудила попытки властей обложить налогом денежные переводы украинцев, которые работают за рубежом.

Карпачёва также подчеркнула, что сегодня в Украине суды утратили независимость, и это особенно ярко видно “в политически мотивированном выборочном правосудии в отношении лидеров оппозиции Юлии Тимошенко, Юрия Луценко”.

Кроме того, она заявила, что “количество узников в Украине является одним из наибольших в Европе - 320 человек на 100 тысяч населения”. По словам Карпачёвой, уже второй год подряд тормозится принятие закона об амнистии, и “тысячи осужденных женщин, пожилых людей, детей, которые не представляют общественной опасности, мучительно ждут этот шанс”.