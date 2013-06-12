Концессия дорог даст экономике импульс развития – эксперт

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в ходе экспертного опроса Института Горшенина.

По словам эксперта, мотивация использования формата концессии в государственно-частном партнерстве проста: «Необходимо дать дополнительный импульс для развития экономики, необходимо стимулировать сектор строительства, который показывает серьезное падение. Необходимо дать дополнительный импульс для роста занятости. И при этом надо сэкономить государственные средства. Государство явно не имеет средств для того, чтобы проводить подобного рода серьезное финансирование. И самостоятельно решить данную проблему не в состоянии: надо привлекать инвестора», – заявил эксперт.

В то же время, Олег Устенко обращает внимание, что инвестор придет тогда, когда будет понимать, что в стране работает законодательство, которое обеспечивает нормальное функционирование концессий. В этой связи эксперт советует внимательно изучить европейский и американский опыт. Инвестор должен быть уверен, что его вложения окупятся и дадут прибыль, подчеркнул Устенко.

«Инвестор, приходя сюда, должен понимать, что долгосрочный проект с самого начала и на всем сроке реализации будет иметь абсолютные гарантии», – отметил Устенко, уточнив, что речь может идти о долгосрочных инвестициях на 20 и больше лет.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отметил в своей статье в «Зеркало недели», что Концепция развития дорожной отрасли Украины предполагает реализацию ряда мер по кардинальному улучшению состояния отечественных дорог. Среди них – внедрение современных технологий строительства дорог, создание эффективной системы управления отраслью и привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства. Вилкул отметил, что на сегодняшний день ни один проект, направленный на строительство дорог в Украине, не реализован по принципу государственно-частного партнерства. В то время как в Европе по такому принципу строится более 30% дорог.