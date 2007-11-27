Новые схемы мошенничества на столичном рынке недвижимости
08:53, 27 ноября 2007Общество
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Как наварить $100 тысяч
Неисчерпаемая украинская фантазия плюс желание получить легкие деньги заставляют наших мошенников придумывать новые шулерские схемы, передает ICTV.
Так, в столице крутят аферы с недвижимостью. В основном в элитных районах, где живут доверчивые пенсионеры. Схема проста: брокер в лице “состоятельной” женщины пожилого возраста знакомится с владельцем квартиры и в дружеской беседе предлагает поменять жилье на более скромное с достойной доплатой. Потом приводит подставных покупателей, которые сбивают цену на жилье до минимума. И, продавая квартиру, махинаторы наваривают до $100 тыс.
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