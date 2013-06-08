Румыны проинспектировали воинские части в Украине

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, целью работы инспекции было убедиться, не проводится ли военная деятельность, о которой Украина должна была бы уведомить все государства-участники ОБСЕ.

Такой деятельностью являются учения, в которых участвуют по крайней мере 9 тыс. личного состава, 250 танков или 500 боевых бронированных машин, либо 250 единиц артиллерии, калибром 100 мм и выше.

В район инспекции вошли воинские части 8-го и 13-го армейских корпусов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Во время мероприятия инспекционная группа посетила 95 отдельную аэромобильную бригаду, 30-ю отдельную механизированную бригаду, Житомирский учебный центр, Новоград-Волынский полигон, Ривненский учебный центр и другие объекты, где встретилась с представителями командований корпусов и воинских частей, а также совершила вертолетный облет района инспекции.

Инспекционную группу возглавлял полковник Михал Манта – начальник центра верификации Румынии, с украинской стороны группу сопровождения возглавлял старший офицер Управления верификации Генерального штаба ВС Украины подполковник Владислав Пономарев.

Инспекция проводилась в рамках мероприятий укрепления доверия и безопасности, что особенно актуально в свете председательства Украины в ОБСЕ, отметили в Минобороны.

По результатам проведенной инспекции инспекционная группа Румынии убедилась, что Украина исполняет свои международные обязательства, о чем Румынская сторона уведомит по официальным каналам все государства-участники ОБСЕ, подчеркивается в сообщении.