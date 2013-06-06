В Одессе психически больной мужчина напал на врачей «скорой»

В Приморский райотдел милиции в 18 час. 40 мин. поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что на улице Канатной совершено нападение на медработников, сообщили в пресс-службе одесской милиции.

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Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что во дворе дома произошла драка: 30-летний мужчина нанес удары ножом сначала матери, а потом своей сестре, которая вступилась за женщину. Мать нападающего от полученных ранений скончалась на месте.

Медработники скорой помощи, приехавшие по вызову, также подверглись нападению - одному из них человек, который продолжал безобразничать, поранил шею, второму - руку.

Сотрудники милиции задержали злоумышленника, который оказывал сопротивление.

Мужчина проходил лечение в психиатрической больнице, откуда был выписан около двух месяцев назад.