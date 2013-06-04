Нацбанк намерен модернизировать национальную систему платежей

Как сообщила УНИАН пресс-служба НБУ, об этом заявила заместитель директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Инна Тютюн.

По словам представителя НБУ, модернизация НСМЭП, которая производится в соответствии со Стратегической программой развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012−2014 годы, предполагает внедрение открытых международных стандартов построения маршрутизатора, расчетно-клирингового и процессингового центров НСМЭП, а также введение международных стандартов для чиповых карт. Национальный банк намерен создавать платежные карты с магнитной полосой и іEMV-чипом на базе открытых международных стандартов, с использованием специальных технологий защиты данных для расчетов в сети Интернет и возможностью использования карт НСМЭП за границей при наличии на карте логотипа международной платежной системы.

«Важно отметить отсутствие расходов на адаптацию большинства действующего терминального оборудования банков Украины к приему таких карт», − подчеркнула Тютюн. По ее словам, для обработки внутрибанковских операций с картами НСМЭП банки смогут использовать собственные процессинговые центры,или, при отсутствии таковых, воспользоваться процессинговым центром НБУ, в котором применяются открытые международные протоколы и стандарты. «Тарифная политика в обновленной НСМЭП будет рыночной и конкурентоспособной на фоне предложений международных платежных систем», − добавила Тютюн.

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Как сообщал УНИАН, НБУ намерен повысить конкурентоспособность Национальной системы массовых электронных платежей до уровня международных платежных систем путем совмещения технологии НСМЭП и общепринятых международных технологий, внедрения платежных средств, снижения расходов банков за счет имеющейся инфраструктуры, создания условий для внедрения корпоративных проектов, управления рисками, автоматизированного мониторинга операций по предупреждению мошенничества.