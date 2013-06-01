Оборот электронных денег вырос почти в 2 раза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель начальника отдела управления политики безналичных расчетов департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Татьяна Коваленко.

По словам представителя НБУ, общее количество электронных денег в обращении в Украине в первом квартале 2013 года, по сравнению с показателем первого квартала 2012 года, выросло на 42,5% - до 7,422 млн грн.

Как сообщила Татьяна Коваленко, выпуск электронных денег в первом квартале 2013 года осуществляли 11 банков - членов Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП). В настоящий момент регулятор согласовал правила украинских систем электронных денег «Макси», «MoneXy» и «ГлобалМани», а также международной платежной системы Visa International. По ее словам, лидером по объему использования электронных денег является система «ГлобалМани».

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Как сообщал УНИАН, НБУ согласовал правила систем электронных денег «Макси» (эмитент - «Альфа-Банк») и «MoneXy» (эмитент - «Фидобанк»), а также выдал лицензию на денежные переводы без открытия счетов платежной системе «ГлобалМани».

Также НБУ включил в перечень банков, которые в соответствии с законодательством имеют право на выпуск электронных денег в качестве эмитентов в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП), банки «Имэксбанк», «Окси Банк», «Львов», «Фолькс-Банк», «ЧБРР», «Поликомбанк», «Меркурий», «Демарк», «Хрещатик», «Экспресс-Банк», «Кредит Вест Банк», «КИБ», «МИБ». В качестве эмитентов по системе Visa International в перечень вошли банки «Пивденный», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», по системе «ГлобалМани» - «Ощадбанк».