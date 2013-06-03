В России уже «не знают», строить ли газопровод в обход Украины

Решение о строительстве по инициативе России очередного газопровода в обход Украины «Ямал-Европа-2» пока не принято.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российской партии власти «Единая Россия», об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, 3 июня, во время пресс-конференции, посвященной открытию Пятого форума регионов России и Польши в Нижнем Новгороде.

«Меморандум не является обязывающим документом. Появившиеся утверждения о якобы принятом решении абсолютно некорректны», - сказала Матвиенко.

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Она обратила внимание на то, что российские и польские представители газовой отрасли подписали меморандум о возможности строительства через территорию Польши новой газовой магистрали «Ямал-Европа-2».

По ее словам, корпоративное сотрудничество между различными странами является общемировой практикой, которая помогает вырабатывать решения, утверждаемые затем руководством.

«Поэтому после изучения те или иные решения будут представлены на рассмотрение политического руководства Польши и России, только после этого будет решение», - сказала она.

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В свою очередь маршал сената Польши Богдан Борусевич подчеркнул, что Польша заинтересована в сотрудничестве по проекту.

Он заметил, что инфраструктура для газопровода на территории Польши уже есть. «В настоящее время предложения российской стороны требует проведения экономического и экологического анализа», - сказал маршал.

Справка УНИАН. 3 апреля 2013 года Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал-Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвРоПолГаз» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и " ЕвРоПолГаз " заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал-Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

19 апреля Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

15 мая Миллер заявил, что газопровод «Ямал-Европа-2» в обход Украины может быть построен в «очень-очень» короткие сроки, так как не требует больших затрат.

В случае реализации проекта, этот газопровод станет третьим в обход Украины после уже построенного россиянами "Северного потока" и "Южного потока", сооружение которого началось в конце 2012 года.