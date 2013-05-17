Российский эксперт: РФ заговорила о Ямале-2, чтобы вынудить Украину продать ГТС

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Есть желание посильнее напугать украинское руководство перспективой строительства и реального ввода в строй обходных газопроводов, которые гарантированно смогут заменить украинский транзит. Идея, которую «Газпром» и политическое руководство России пытается довести до Януковича, крайне проста: «продайте ГТС, тогда откажемся хотя бы от части обходных маршрутов», - сказал Митрахович.

По его словам, российская сторона, поднимая этот вопрос, как бы отсылает к опыту Беларуси.

«Мол, там продали трубу, и ничего страшного, сейчас вот даже новую проложим, транзит через Беларусь только вырастет. Украине предлагается в вопросах трубы пойти по пути Беларуси», - добавил он.

При этом Митрахович считает, что разговоры про «Ямал-2» позволят «Газпрому» и Путину в случае необходимости закрыть тему третьей и четвертой ниток Nord Stream («Северный поток») и не строить их раньше трубы через Беларусь и Польшу.

В тоже время, он отметил, что объективно в Европе есть регионы, куда газ через газопроводы Nord Stream и South Stream («Южный поток») поставлять неудобно (юго-восток Польши, Словакия и север Венгрии). По его мнению, «Ямал-2» решил бы эту проблему.

При этом Митрахович подчеркнул, что это как раз те страны, которые сейчас вовлечены в игры с Украиной по виртуальному реверсу.

«А если газ в эти страны пойдет не через Украину, а через «Ямал-2», то поставки российского газа из Европы будут возможны уже только уже через физический реверс, что сделает этот газ более дорогим, чем получается в схеме реверса виртуального», - сказал он. Митрахович считает, что «есть небольшая надежда, что поляки в итоге согласятся на аргументы «Газпрома» - ведь с экономической точки зрения они получают и новую трубу, и возможность зарабатывать на транзите, а другим газовым проектам (СПГ, интерконнекторы, сланцы и пр.) «Ямал-2» никак не мешает.

«Больше труб хороших и разных» - это отличный вариант для потребителя. Хотя я лично думаю, что раз уж Туск раскритиковал этот проект по политическим причинам («нежелание играть в российскую игру»), то он свое мнение не изменит», - считает эксперт.

Справка УНИАН. 3 апреля 2013 года Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал-Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвРоПолГаз» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и " ЕвРоПолГаз " заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал-Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

19 апреля Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

15 мая Миллер заявил, что газопровод «Ямал-Европа-2» в обход Украины может быть построен в «очень-очень» короткие сроки, так как не требует больших затрат.

В случае реализации проекта, этот газопровод станет третьим в обход Украины после уже построенного россиянами "Северного потока" и "Южного потока", сооружение которого началось в конце 2012 года.