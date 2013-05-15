Миллер хвастает, что газопровод в обход Украины протянут «очень-очень» скоро

Глава российского газового монополиста «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что газопровод «Ямал-Европа-2» в обход Украины может быть построен в «очень-очень» короткие сроки, так как не требует больших затрат.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации в пресс-службе компании, об этом Миллер сказал вечером 14 мая в Витебске, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы хорошо знаем, что магистральный газопровод «Ямал-Европа-1», те мощности которые созданы на территории Беларуси и Польши, они были в свое время созданы и построены с инфраструктурным заделом для строительства второй нитки - «Ямал- Европа-2». … И то, что проект может быть реализован в очень-очень короткие сроки, является еще одним преимуществом проекта «Ямал-Европа-2»», - сказал Миллер.

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Он подчеркнул, что «Ямал-Европа-2» действительно очень важный для таких стран, как Польша, Словакия, Венгрия, потому что реализация этого проекта, без сомнения, повысит надежность и стабильность поставок газа в эти страны.

По его словам, это проект отличается от других рядом существенных преимуществ.

«В первую очередь, я хотел бы отметить то, что проект не требует сколь либо высоких капитальных затрат, это недорогой проект. Второе, это проект, который является высокоэффективным. У нас на сегодняшний день есть предварительные технико-экономические оценки этого проекта», - сказал глава «Газпрома».

Он подчеркнул, что в соответствии с меморандумом, который был подписан недавно с польскими коллегами в Санкт-Петербурге, начата работа по разработке технико-экономического обоснования проекта «Ямал-Европа-2», которое будет завершено к концу 2013 года. Результаты разработки ТЭО будут представлены широкой общественности, отметил Миллер.

«Самое главное, что я хотел бы подчеркнуть, и что отличает этот проект от других проектов, что уже в настоящее время есть соответствующая договорная база между Россией и Польшей - это межправительственное соглашение по реализации проекта «Ямал-Европа-2». Именно это межправительственное соглашение является основой для реализации проекта «Ямал-Европа-2», - заявил Миллер.

Он сообщил, что с белорусскими коллегами уже провели предварительную оценку в отношении того, какие работы должны быть выполнены на территории Беларуси.

«Могу сказать, что на первом этапе реализации проекта - во всяком случае, если говорить о дополнительном объеме газа, который может транзитироваться через территорию Беларуси и Польши, а это 15 млрд куб. м газа - для того, чтобы эти дополнительные объемы транзитировать нам, в принципе, требуется только реконструкция и модернизация газотранспортной системы Беларуси. Это говорит о том, что эти работы могут быть выполнены в очень-очень короткие сроки. И, соответственно, мы говорим, что проект действительно имеет очень большое количество конкурентных преимуществ. В самое ближайшее время будет закончена разработка ТЭО и результаты разработки ТЭО будут представлены общественности», - отметил Миллер.

Справка УНИАН. 3 апреля 2013года Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал-Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал-Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

19 апреля Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

В случае реализации проекта, этот газопровод станет третьим в обход Украины после уже построенного россиянами "Северного потока" и "Южного потока", сооружение которого началось в конце 2012 года.