Адвоката "бабушки и кота" избили охранники офиса

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, уголовные производство открыто по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 356 (самоуправство) УК Украины.

По информации Отдела связей с общественностью, производство открыто «по результатам конфликтной ситуации с арендодателями помещения, в котором работает адвокат Барановский, по заявлениям последнего».

А.Барановский выступал защитником в ходе уголовного преследования автора известного плаката «о бабушке и коте» Максима Голосного.

Милиция не приводит детали конфликта, одновременно М.Голосный в одной из социальных сетей сообщил, что 24 мая его адвокат был избит в собственном офисе тремя представителями охранной структуры арендодателя за якобы несвоевременное внесение арендной платы. Барановского с легкими повреждениями госпитализировали в больницу. После этого из офиса адвоката исчез сейф с документами и ноутбук.

М.Голосный считает конфликт спланированным и связывает его с профессиональной деятельностью адвоката. В частности, по словам М.Голосного, в последнее время они вместе с А.Барановским работали над разоблачением коррупционных действий днепропетровских чиновников.

По данным ГУ МВД расследование продолжается по всем трем открытым уголовным делам.