МИД советует украинцам дважды подумать, прежде чем лететь в Гвинею

В связи с тенденцией к обострению ситуации безопасности в Гвинейской Республике, которая наблюдается в последнее время, МИД рекомендует гражданам Украины, которые намерены посетить эту страну, тщательно взвесить актуальность такой поездки и, в случае выезда, проявлять повышенную бдительность и осторожность во время пребывания в крупных городах и столице Гвинеи - г.Конакри, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме этого, учитывая вспышки заболевания менингитом в Гвинейской Республике, гражданам Украины следует консультироваться перед поездкой с медицинскими учреждениями Украины, а в случае пребывания на территории Республики, избегать посещения регионов, где были зафиксированы случаи заболевания.

Гражданам Украины, которые находятся в Гвинее, МИД рекомендует сообщить свои контактные данные Почетному консульству Украины в Конакри по телефону +224 62 93 84 63 или Посольству Украины в Сенегале по телефону +221 33 859 02 02.

Также в сообщении акцентируется внимание граждан Украины относительно функционирования в МИД круглосуточной телефонной горячей линии +38 044 238 16 57.