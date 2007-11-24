Кабмин отменил финплан «Укрзализныци»

Кабинет Министров Украины распоряжением от 21 ноября 2007 г. N1031-р утвердил новый финансовый план железных дорог Украины на 2007 год.

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, распоряжение Кабинета Министров Украины от 14 февраля 2007 г. N52 «Об утверждении финансового плана железных дорог Украины на 2007 год» признано утратившим действие.

Напомним, согласно финплану на этот год, утвержденному 14 февраля, чистая прибыль "Укрзализныци" в 2007 году была утверждена на уровне 800,6 млн. грн., общий доход - 27,5 млрд. грн., что на 4,8 млрд. грн. больше финплана 2006 года.

В Госбюджет и целевые фонды в 2007 году от ведомства планировалось направить 7,9 млрд. грн. - на 1,2 млрд. грн. или на 18% больше 2006 года.

На закупку грузовых вагонов в текущем году планировалось потратить 1,598 млрд. грн., пассажирских - 850 млн. грн.

Вместе с тем, «Укрзализныця» уже подготовила проект финплана на 2008 год, которым предусмотрены капитальные инвестиции в развитие железнодорожного транспорта в объеме 19,7 млрд. грн. При этом планируется привлечь собственные средства в размере свыше 5,6 млрд. грн., бюджетные средства - 4,8 млрд. грн. и инвестиционный ресурс в сумме свыше 9,2 млрд. грн.

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности, как и в 2007 году, остается обновление железнодорожного подвижного состава, на которое планируется направить около 12,7 млрд. грн. или свыше 64% от общей суммы капитальных инвестиций.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" является монополистом на украинском рынке железнодорожных перевозок. Объединяет шесть железных дорог и около 1 165 структурных подразделений. Финпланом «Укрзализныци» на 2006 год планировалось закупить 3 450 грузовых вагонов на сумму 676,4 млн. грн.; 100 пассажирских вагонов на сумму 377,4 млн. грн.; 17 магистральных электровозов и 99 вагонов дизель- и электропоездов на 664,1 млн. грн.; путевой техники на 118,4 млн. грн.; прочее - на 53,9 млн. грн.