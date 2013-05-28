Минюст предлагает ограничить плату за услуги частных нотариусов

Как информировали УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович.

По словам министра, 28 мая в Минюсте состоялись общественные слушания, во время которых состоялось обсуждение проекта изменений к закону «О нотариате» относительно регулирования платы за совершение нотариальных действий.

Министр юстиции отметил, что на сегодняшний день в Украине отсутствует единая система вычисления размера платы за услуги, предоставляемые нотариусами. Это приводит к установлению в регионах Украины разных тарифов за одинаковые нотариальные услуги. Кроме того, разная плата за одинаковые услуги в регионах не отвечает требованиям статьи 24 Конституции Украины, которой, в частности, установлено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

С учетом этого Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон «О нотариате», которым предлагается внести изменения и дополнения, связанные с введением на всей территории Украины единых ставок за предоставление нотариальных услуг.

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Как отмечалось в ходе общественных слушаний, в частности, ставки нотариального сбора предлагается вычислять в соотношении к минимальной заработной плате, с четким определением перечня таких услуг. Кроме того, предлагается установить минимальную и максимальную границу оплаты за услуги, связанные с совершением частными нотариусами нотариальных действий.

Законопроектом предусматривается, что размеры ставок и порядок уплаты нотариального сбора будут определяться Кабинетом министров.

Кроме того, с целью обеспечения доступности таких услуг социально незащищенным слоям населения, проектом закона предлагается установить льготы по уплате нотариального сбора, которые также будут определяться Кабинетом министров.

Предусматривается, что одобрение указанных законодательных инициатив позволит создать единую систему оплаты нотариальных услуг, обеспечит равенство потребителей нотариальных услуг, уменьшит расходы населения, а также сделает невозможным навязывание потребителям других обязательных дополнительных нотариальных услуг.

Законодательное нормирование системы оплаты за совершение нотариальных действий предусмотрено Национальным планом действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», в частности, задачами, определенными в поднаправлении «Реформирование предоставления административных услуг».