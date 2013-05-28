Эксперты: Перепроизводство сахара и гречки может принести отраслям убытки

По мнению экспертов, это может привести к убыточности предприятий. В то же время специалисты отмечают, что во избежание этой ситуации уже сделаны первые шаги. Так, в этом году производители приблизились к оптимальным посевным площадям и объемам производства, сообщает РБК Украина.

«Мы должны понимать, что перепроизводство - это крайне негативное явление в экономике. Продукция на рынке сразу дешевеет, от чего выигрывают только потребители. Совсем другая ситуация с производителями, которые вкладывают значительные суммы в то, чтобы вырастить сахарную свеклу или гречку, а в результате не покрывают расходы. Это может привести к тому, что производители прекратят выращивать те культуры, которые им невыгодно. Поэтому правильный выход в этой ситуации - найти баланс между производством и спросом на рынке», - подчеркнул аналитик аграрных рынков Руслан Швец.

В свою очередь, эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев отмечает, что в этом году посевные площади под сахарной свеклой оптимальные. Это позволит избежать перепроизводства сахара. «На сегодняшний день, впервые в Украине, количество посевных площадей под сахарную свеклу является оптимальным и как никогда сбалансированным. Это позволит сохранить нужное равновесие и не допустить перепроизводства сахара, что негативно сказалось бы на отрасли. Такой подход не позволит спекулировать на рынке, и цена на сахар будет прогнозируемой и стабильной», - отметил Китаев.

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что в Украине продолжается сев гречихи, которая уже высажена на площади 191 тыс. га. Также завершен посев сахарной свеклы на площади 306 тыс. га.