Журналисты считают эффективной свою акцию под МВД, милиция логики не видит (видео)

Журналисты, которые разбили палатку у крыльца Министерства внутренних дел для того, чтобы привлечь внимание к ходу расследования избиения своих коллег 18-го мая во время акции оппозиции, считают своей маленькой победой то, что вскоре после начала акции представители МВД отчитались о ходе расследования. Об этом в эфире 5 канала заявил участник Гражданского движения «Стоп цензуре» Сергей Андрушко.

«Когда была установлена эта палатка, чтобы подать четкий месседж милиции, уже сегодня ими была обнародована информация о том сколько было опрошено людей, сколько именно милиционеров принимали в этом участие - это тоже наша небольшая победа», - заявил Андрушко.

В свою очередь, первый заместитель главного редактора издания «Зеркало недели. Украина »Сергей Рахманин считает, что власть растерялась от реакции журналистов на избиение коллег 18-го мая.

«Власть всегда теряется, не тогда, когда на нее пытаются давить, а тогда, когда на нее пытаются реагировать. Если вообще не реагировать, то ничего не будет происходить. Она настолько отвыкла от того, что кто-то реагирует на то, что она делает, что она не знает как реагировать, когда есть хотя бы минимальное сопротивление, пример с Николаем Яновичем Азаровым и действиями милиционеров под их главным офисом это подтверждает. Во-вторых - любая акция, которая выглядит кому-то неуклюже и не очень серьезной - это лишний повод к тому, что происходит », - заявил Рахманин в эфире 5 канала.

В свою очередь, милиция считает нелогичной установку журналистами общественного движения "Стоп цензуре!" палатки под зданием Министерства внутренних дел.

Об этом сказал исполняющий обязанности начальника управления по связям с общественностью МВД Сергей Бурлаков, сообщает Украинская правда.

"У них у всех (у журналистов, которые установили палатку) есть мой номер телефона, мои контакты, они всегда могут позвонить, узнать о ходе расследования ... зачем устанавливать палатку тогда, если всегда можно позвонить", - сказал он.

Бурлаков отметил, что сомневается, что такой способ информирования общественности, как палатка с журналистами под МВД с надписью "временный информационный центр", будет эффективной.

Он также сообщил, что милиция пока не намерена предпринимать никаких активных действий для демонтажа палатки.

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