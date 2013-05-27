Журналисты не без боя установили свою палатку возле МВД (фото)
Сотрудники милиции препятствовали журналистам устанавливать палатку возле МВД.
Сотрудники милиции препятствовали представителям журналистского движения “Стоп цензуре!” устанавливать возле здания Министерства внутренних дел Украины палатку, которая должна стать информационным центром и напоминать правоохранителям об их обязанности расследовать обстоятельства нападения на работников СМИ в Киеве 18 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, когда участники движения прибыли к зданию МВД, к ним вышел представитель милиции, спросил документы с разрешением на проведение акции. Соответствующие документы ему были предоставлены, однако он отметил, что устанавливать палатку не разрешается, потому что это будет нарушать порядок благоустройства.
В то же время представители движения отказались выполнять его требование и начали устанавливать палатку у входа в здание МВД.
При попытке установить палатку участников движения начал толкать мужчина в штатском, который представился сотрудником милиции.
В данное время журналисты установили палатку, за ними наблюдают сотрудники милиции. Участники движения зачитывают свои требования к власти.
Как сообщал УНИАН, движение “Стоп цензуре!” заявило, что установит палатку, чтобы ежедневно напоминать правоохранителям об их обязанности расследовать обстоятельства нападения на журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя, установить вину нападающих и наказать тех работников МВД, которое не обеспечили общественный порядок и допустили избиение журналистов.
В "Стоп цензуре!" считают, что на прошлой неделе представители МВД, а также с их подачи ряд политиков неоднократно и сознательно распространяли недостоверную и непроверенную информацию об избиении журналистов 18 мая.
Временный информационный центр будет собирать материалы об избиении журналистов 18 мая и контролировать ход выполнения требований Движения.
Справка УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.
Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.
У здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ» Соделя, которые снимали драку.
Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападения были переквалифицированы в хулиганство.
21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении Сницарчук и Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.
22 мая суд отпустил задержанного Вадима Титушко под залог, хотя глава МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.