В Запорожье автомобиль влетел в остановку, на которой стояли дети

Как сообщили УНИАН в отделе профилактики Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, авария произошла 25 мая вечером в Коммунаровском районе Запорожья.

«Автомобиль «Джили», двигаясь по улице Парамонова, в районе остановки общественного транспорта «Техникум» допустил касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Запорожец». В результате «Джили» выбросило с проезжей части на остановку общественного транспорта, где находилось двое подростков - парень и девушка 16 лет. После чего автомобиль врезался в опору электропередач», - сообщили в УГАИ.

В результате происшествия пострадали 5 человек. Оба находившихся на остановке подростка получили переломы и сотрясение головного мозга. Три человека, находившиеся в «Джили»: женщина 1985 года рождения, ее муж 1982 года рождения и 2-летний мальчик получили многочисленные переломы, сотрясение головного мозга и травмы. Больше всех в результате случившегося пострадал находившийся в «Джили» ребенок, который получил сложный ушиб головного мозга и был доставлен каретой скорой в больницу в состоянии комы.

На данный момент сотрудниками ГАИ устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, решается вопрос об открытия уголовного производства.

По неофициальным данным, в результате случившегося был госпитализирован мужчина, ставший случайным свидетелем ДТП, у которого от увиденного начался припадок и его также доставили «скорой» в больницу.