В Киеве открыто движение по эстакаде на Почтовой площади
13:13, 25 мая 2013Общество
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Сегодня в Киеве открыто автомобильное движение по эстакаде с улицы Владимирский спуск на улицу Набережно-Крещатицкую на Почтовой площади.
Почтовая площадь / Фото Kievtown.net
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения принял участие премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он поздравил киевлян с Днем города и отметил, что открытое движение по новой эстакаде является подарком для них.
«Прежде всего, я хочу поздравить киевлян с праздником - Днем города. К этому празднику киевляне, особенно жители тех районов, которых связывает эта транспортная развязка с центром Киева, я думаю, будут рады», - сказал Азаров.
Он отметил, что это первая очередь реализации проекта реконструкции Почтовой площади.
Второй очередью будет открытие тоннеля и третьей - благоустройство территории.
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