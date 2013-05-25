Число работающих в Украине уменьшилось на 200 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время проведения горячей телефонной линии в Кабинете министров заявила заместитель главы правления фонда Валентина Никитенко.

«Мы, как любой государственный орган, надеемся, что мы выполним план. Но все зависит не от нас. Если сравнивать с 2012 годом, за 4 месяца 2013 года число работающих уменьшилось на 200 тысяч… Посудите сами», - сказала Никитенко.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат майских пенсий общим объемом более 20,6 млрд грн, обеспечив выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины.

Поступления собственных средств Пенсионного фонда за четыре месяца 2013 года составили 53,3 млрд гривен и обеспечили выполнение планового показателя на 103,5%.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя 2012 года.