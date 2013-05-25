Эксперты: Нацбанк обеспечит стабильность валюты административными методами

Как полагает главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын, решение Нацбанка продлить ограничения на валютном рынке было прогнозированным.

«НБУ готов и дальше сочетать рыночные методы с административными ограничениями для контроля стабильности валютного курса, и если давление на курс будет усиливаться, то Нацбанк может ввести дополнительные ограничения либо ужесточить существующие», - говорит банкир.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, НБУ может продлевать норму продажи валютной выручки до 2016 года.

«Ожидаемое принятие законопроекта о налогообложении безналичных валютных операций дополнительно снизит спрос на валюту. Также НБУ может увеличить нормы обязательного резервирования по валютным депозитам, что будет стимулировать банки снизить их привлечение. Кроме того, возможно реанимирование идеи налогообложения наличных валютных операций...», - комментирует эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продлил до 19 октября требования по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163).

Как полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины, продление ограничений НБУ по обязательной продаже 50% валютной выручки и 90-дневному контролю сроков расчетов по экспортно-импортным операциям окажет положительное влияние на валютный рынок.