20-километровое нефтяное пятно на Дунае удалось приостановить

В результате перекрытия бонами русла Дуная в районе 585-й и 560-й отметок на участке Черковица – Свищов, дальнейшее массовое распространение мазутных пятен удалось приостановить и не допустить их продвижения по течению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, румынская сторона выразила готовность направить для очистительных работ в болгарской части Дуная два специализированных судна-нефтесборники. Кроме этого, правительством Румынии принято решение о предоставлении Болгарии дополнительной технической помощи в виде 6,5 тонн абсорбента и 270 метрах дренажа общей стоимостью 50000 евро. В то же время болгарская сторона обратилась к Центру мониторинга и информации Еврокомиссии с просьбой предоставить необходимую техпомощь в связи с загрязнением и необходимостью ликвидации его последствий.

Как сообщал УНИАН, 20-километровое нефтяное пятно, которое образовалось в результате загрязнения вод Дуная на территории Сербии, в районе украинского порта Рени ожидали не ранее 9 октября. В Одессе создана специальная рабочая группа по координации действий и подготовки оперативных решений с целью для минимизации последствий негативного влияния загрязнения Дуная.