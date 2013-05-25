Суд освободил задержанного за взятку замглавы райдаминистрации

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Прокуратура не согласна с этим решением суда и намерена подать апелляцию.

«Согласно уголовному закону правонарушителям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. С целью содержания подозреваемых под стражей до завершения досудебного расследования следователь прокуратуры принципиально и обоснованно обратился в суд с соответствующими ходатайствами. Однако суд отказался арестовать задержанных, и 22 мая освободил их из-под стражи, не избрав никакой альтернативной меры пресечения. Прокуратура, конечно, с таким решением категорически не согласна и не примирится с непонятной позицией суда. В настоящее время готовятся апелляции», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в прокуратуру области с письменным заявлением обратилась жительница села Красное Сумского района о вымогательстве от нее неправомерной выгоды. Заявление следователем прокуратуры области внесено в ЕРДР и начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По информации старшего прокурора отдела прокуратуры области Алексея Болгова, досудебным расследованием установлено, что заместитель председателя Путивльской райгосадминистрации по предварительному сговору с жителем Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, требовал неправомерную выгоду в виде средств в сумме 10 тысяч долларов и 10 тыс. грн от физического лица-предпринимателя за положительное решение вопроса о передаче в аренду земельного участка площадью 13,5 га для ведения товарного сельскохозяйственного производства из земель запаса, которые находятся на территории Бобинского сельского совета Путивльского района. 20 мая злоумышленники получили от предпринимателя 50 тыс. грн, но были задержаны. Предмет взятки изъят следователем прокуратуры области во время проведения осмотра места происшествия.