Кабмин создал Госкомитет пищевой промышленности

Кабинет министров Украины постановлением № 1342 от 21 ноября 2007 года создал Государственный комитет пищевой промышленности Украины на базе Государственного департамента пищевой промышленности Министерства аграрной политики.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно решению правительства, департамент пищевой промышленности Министерства аграрной политики ликвидируется.

В соответствии с постановлением, Государственный комитет пищевой промышленности Украины будет выполнять функции центрального органа исполнительной власти, деятельность которого будет направляться и координироваться Кабинетом министров Украины через министра аграрной политики.

Правительство постановило, что Госкомитет является правопреемником Министерства аграрной политики по вопросам пищевой и перерабатывающей промышленности.

Правительство поручило Министерству аграрной политики подать в двухмесячный срок Кабинету министров Украины предложения относительно определения предельной численности работников Комитета и решения других вопросов, связанных с обеспечением его функционирования и приведения актов законодательства в соответствие с принятым постановлением.

Комитет будет расположен в здании по ул. Б. Гринченко, 1, в г. Киеве.