ГАИ открещивается от эскортирования скандального БТР с морковью

Столичная Госавтоинспекция заявляет, что не сопровождала демилитаризованный бронеавтомобиль во время проведения массовых мероприятий 18 мая.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве сообщает, что распространенная в сети Интернет информация о том, что ГАИ сопровождала бронеавтомобиль во время передвижения по центральной части города, не отвечает действительности. «В столичную милицию не поступало ни одной заявки относительно заключения соглашения о сопровождении или обеспечении безопасности дорожного движения во время передвижения по улично-дорожной сети специальных транспортных средств», - говорится в сообщении.

Другая информация, которая была распространена в сети Интернет, что якобы за рулем демилитаризованного бронеавтомобиля находились работники столичной ГАИ, также не отвечает действительности.

В то же время ГАИ сообщает, что один из заместителей командира полка ДПС ГАИ, видя административное нарушение (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также без номерного знака), принял решение задержать указанное транспортное средство и доставить его в Шевченковское райуправление милиции. «Лица, которые находились в салоне демилитаризованного бронеавтомобиля, и те, кто стоял рядом, отрицали, что среди них есть водитель. Во время общения работника госавтоинспекции с вышеупомянутыми лицами присутствовал один из народных депутатов. Все присутствующие на месте события были предупреждены о задержании транспортного средства, каких-либо ходатайств или заявлений от них не поступало. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - отметили в милиции.

«После чего заместитель командира полка ДПС ГАИ сел за руль этого транспортного средства и начал маневр разворота, однако дорогу бронеавтомобилю заблокировал народный депутат. После прибытия следственно-оперативной группы бронеавтомобиль, путем буксировки, был доставлен в Шевченковское райуправление милиции», - сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

В милиции также сообщили, что позже был установлен водитель этого демилитаризованного бронеавтомобиля и составлены три протокола об административных правонарушениях: по ст.121 (не зарегистрированное в установленном порядке транспортное средство), ст.122-2 (невыполнение водителем требований об остановке) и 126-2 (управление транспортным средством без удостоверения водителя) КУоАП.

Как сообщалось, участники акции “Вставай, Украина!” заблокировали движение боевой разведывательно-дозорной машины, которая появилась в центре города и к которой был прикреплен муляж моркови.