ГАИ открещивается от эскортирования скандального БТР с морковью
Столичная ГАИ заявляет, что не сопровождала демилитаризованный бронеавтомобиль во время массовых мероприятий 18 мая.
Столичная Госавтоинспекция заявляет, что не сопровождала демилитаризованный бронеавтомобиль во время проведения массовых мероприятий 18 мая.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве сообщает, что распространенная в сети Интернет информация о том, что ГАИ сопровождала бронеавтомобиль во время передвижения по центральной части города, не отвечает действительности. «В столичную милицию не поступало ни одной заявки относительно заключения соглашения о сопровождении или обеспечении безопасности дорожного движения во время передвижения по улично-дорожной сети специальных транспортных средств», - говорится в сообщении.
Другая информация, которая была распространена в сети Интернет, что якобы за рулем демилитаризованного бронеавтомобиля находились работники столичной ГАИ, также не отвечает действительности.
В то же время ГАИ сообщает, что один из заместителей командира полка ДПС ГАИ, видя административное нарушение (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также без номерного знака), принял решение задержать указанное транспортное средство и доставить его в Шевченковское райуправление милиции. «Лица, которые находились в салоне демилитаризованного бронеавтомобиля, и те, кто стоял рядом, отрицали, что среди них есть водитель. Во время общения работника госавтоинспекции с вышеупомянутыми лицами присутствовал один из народных депутатов. Все присутствующие на месте события были предупреждены о задержании транспортного средства, каких-либо ходатайств или заявлений от них не поступало. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - отметили в милиции.
«После чего заместитель командира полка ДПС ГАИ сел за руль этого транспортного средства и начал маневр разворота, однако дорогу бронеавтомобилю заблокировал народный депутат. После прибытия следственно-оперативной группы бронеавтомобиль, путем буксировки, был доставлен в Шевченковское райуправление милиции», - сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.
В милиции также сообщили, что позже был установлен водитель этого демилитаризованного бронеавтомобиля и составлены три протокола об административных правонарушениях: по ст.121 (не зарегистрированное в установленном порядке транспортное средство), ст.122-2 (невыполнение водителем требований об остановке) и 126-2 (управление транспортным средством без удостоверения водителя) КУоАП.
Как сообщалось, участники акции “Вставай, Украина!” заблокировали движение боевой разведывательно-дозорной машины, которая появилась в центре города и к которой был прикреплен муляж моркови.