В сети появились кадры массовой драки у БТРа (видео)
17:05, 18 мая 2013Политика
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Сегодня в Киеве во время массовых акций оппозиции и Партии регионов не обошлось без провокаций и драк.
Так, в течение дня по центральным улицам ездил БТР, на котором сидели мужчины в костюмах кролика. Саму же боевую машину украсили морковью и разрисовали, сообщает ТСН.
Первая попытка БТРа возглавить шествие оппозиции завершилась неудачей, так как активисты закрыли дорогу.
Тогда он направился на сам митинг, который состоялся на Софийской площади. Однако депутаты от "Свободы", в частности, Юрий Мирошниченко кирпичами разбили окна в БТРе. Завязалась драка, в которой приняли участие около 100 человек.
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