В сети появились кадры массовой драки у БТРа (видео)

Так, в течение дня по центральным улицам ездил БТР, на котором сидели мужчины в костюмах кролика. Саму же боевую машину украсили морковью и разрисовали, сообщает ТСН.

Первая попытка БТРа возглавить шествие оппозиции завершилась неудачей, так как активисты закрыли дорогу.

Тогда он направился на сам митинг, который состоялся на Софийской площади. Однако депутаты от "Свободы", в частности, Юрий Мирошниченко кирпичами разбили окна в БТРе. Завязалась драка, в которой приняли участие около 100 человек.