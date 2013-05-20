ВТО поддержала создание госкомиссии по вопросам сотрудничества с Украиной

Об этом сообщил пресс-секретарь ВТО Кейт Роквел, передает телеканал БТБ.

Роквел подчеркнул, что подобные совещательные органы хорошо показали себя во многих странах мира и в США в частности. Пресс-секретарь ВТО выразил надежду, что созданная комиссия будет содействовать глубокому взаимопониманию между Украиной и странами-членами ВТО.

По словам Роквела, идея усиления присутствия Украины в ВТО очень важна. «Все что позволит правительству Украины иметь четкую картину происходящего в организации, - это очень хорошо. С другой стороны, это также позволит правительствам других государств лучше понимать позицию Украины. И если результатом работы этой комиссии будет более активная деятельность Украины в ВТО, мы считаем, что это прекрасная инициатива», - подчеркнул пресс-секретарь ВТО.

Напомним, Президент Виктор Янукович 15 мая 2013 г. подписал указ о создании Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО как консультативно-совещательного органа при Президенте Украины.

Основной задачей комиссии является подготовка и внесение предложений по вопросам обеспечения внедрения единого внешнеполитического курса Украины в отношениях с ВТО, государствами-членами ВТО, решение проблемных вопросов и обеспечение национальных интересов Украины в отношениях с государствами-членами ВТО.