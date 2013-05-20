МВД: установлен «вероятный главный подозреваемый» в избиении журналистов

По делу по факту избиения журналистов во время массовых акций в Киеве 18 мая уже установлен главный подозреваемый и допрошено около 70 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров на акции представителей СМИ у здания Министерства внутренних дел с требованием к министру Виталию Захарченко как можно быстрее расследовать дело по факту избиения журналистов.

“В выходные мы допросили 70 человек, свидетелей”, - сказал Татаров.

Он прибавил, что установлен «вероятный главный подозреваемый» и допрошены его родственники. Вместе с тем, Татаров отказался называть этого человека.

На вопрос журналистов, каким образом БТР попал в заблокированный милицией центр Киева и почему он беспрепятственно передвигался по улицам Киева просто перед митингующими, Татаров ответил: “Относительно автомобиля составлено три административных протокола”.

Как, в свою очередь, сказал журналистам и.о. начальника Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков, среди 70 допрошенных - сотрудники милиции разных подразделений охраны общественного порядка, а также участники акции, а на сегодня запланировано допросить 20 свидетелей.

Бурлаков напомнил, что уголовное производство проводится не только по ст. 125 (причинение легких телесных повреждений), но и дополнительно, по инициативе правоохранительных органов, начато уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). «Госпожа Сницарчук является журналистом «5 канала». Мы должны понять всю картину», - сказал он.

Поясняя, почему не до сих пор не задержан подозреваемый в совершении преступления, Бурлаков сказал: «Осуществляются мероприятия по задержанию подозреваемых лиц. Понятно, что он известен, и мы благодарим журналистов: у нас есть их снимки, есть много видео, и все эти материалы будут приобщены к материалам уголовного производства. А после того, как мы опросим всех свидетелей и найдем всех фигурантов, у нас будет картина, что там происходило. Почему он до сих пор не задержан, не могу вам сказать, понятно, что по объективным причинам».

И.о. начальника УСО МВД заверил, что расследование будет проведено строго в рамках законодательства.

Комментируя заявления народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Ильенко о том, что милиция вызывает его однопартийцев на допросы повестками в связи с инцидентом 18 мая, Бурлаков сказал: «Возможно, они и являются теми самими свидетелями в рамках этих двух уголовных производств».