СМИ: Избившие журналистов «спортсмены» признались, что их наняли специально

Об этом в своем материале пишет издание "Коммерсант Украина".

"Мы тут сейчас не от клуба, нам сказали, что сегодня будет работа, поэтому мы пришли", - ответил журналисту "Ъ" один из участников драки. Издание пишет, что после того, как на площадь прибыли дополнительные силы "Беркута", молодые люди скрылись в парке за Михайловским собором. При этом милиционеры, хотя и вошли в парк, не предприняли никаких попыток их задержать.

Как сообщал УНИАН, драка в центре Киева 18 мая произошла после того, как активисты ВО "Свобода" заблокировали движение боевой разведывательно-дозорной машины (БРДМ), которая, нарушая правила дорожного движения, двигалась по улице Большая Житомирская. Через некоторое время на улице появились люди спортивного телосложения. Между ними и националистами произошла драка. При этом во время потасовки "спортсмены" избили журналистку "5 канала" Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя. Содель сообщил, что инцидент произошел возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской.

По его словам, он и Сницарчук снимали избиение "свободовцев" неизвестными людьми спортивного телосложения.

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

По его словам, мужчины избили их до крови, в частности, у Сницарчук разбита губа и ушибы на руках, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.

Он остался на месте происшествия оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больницу скорой помощи для снятия побоев.

По словам Соделя, милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

В тот же день журналисты провели акцию под стенами МВД. 19 представителей СМИ вместе с несколькими народными депутатами от оппозиции явились в МВД, чтобы выразить протест по поводу нападения на Сницарчук и Соделя. Журналисты потребовали встречи с главой МВД Виталием Захарченко, но вместо него к ним вышел его заместитель Сергей Лекарь. Он заявил, что по факту инцидента с Сницарчук открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса ("нанесение легких телесных повреждений"; максимальное наказание — исправительные работы сроком до года) и ст. 171 УК ("препятствование законной журналистской деятельности"; предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или арест на шесть месяцев). В отношении произошедшего с Владиславом Соделем милиция открыла производство по ст. 171 УК.