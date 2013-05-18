Прокуратура проверит каштаны на Крещатике

Соответствующие запросы направлены в коммунальное объединение «Киевзеленстрой» и Главную государственную фитосанитарную инспекцию в г. Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки истребована тендерная документация на закупку саженцев, высаженных на Крещатике.

Кроме того, специалистам фитосанитарной инспекции дано поручение проверить деревья на наличие болезней и установить, соответствуют ли высаженные каштаны сорту, прописанному в договорах, отметила пресс-служба прокуратуры Киева.

По теме: На Крещатике высадили новые каштаны

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2013 года генеральный директор “Киевзеленстроя” Михаил Царенко сообщил, что до 1 мая “Киевзеленстрой” планирует высадить 106 каштанов Бриотти на Крещатике.

Он отметил, что компания UDP подарила столице в целом 115 саженцев сорта мясокрасных Бриотти, то есть, есть запас саженцев в случае, если отдельные из деревьев не приживутся.

Заместитель генерального директора компании UDP Роман Романюк сообщил, что одно дерево стоило компании вместе с доставкой около 6 тыс. грн. Таким образом, в целом на деревья было потрачено около 690 тыс. грн.

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

Как сообщала «Ліга.Новини» со ссылкой на Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ), некоторые растения вряд ли доживут до конца лета.