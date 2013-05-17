95% украинцев против однополых браков (опрос)

По данным опроса, 79,4% респондентов в возрасте старше 16 лет ответили, что они против любых сексуальных отношений между людьми одного пола. 16% опрошенных не поддерживают таких браков, однако считают, что люди одного пола имеют право жить в гражданском браке. Лишь 4,6% украинцев поддерживают узаконивание однополых браков.

59% респондентов, которые не поддерживают узаконивание однополых браков, считают подобные отношения аморальными и распутными. Почти 46% опрошенных не хотят, чтобы однополые пары подавали плохой пример детям. По мнению 40% респондентов, это противоречит религиозным или церковным канонам. Почти 25% не поддерживают таких браков из-за того, что при узаконивании браков однополые пары захотят усыновлять детей, а они против того.

Оценивая свое отношение к однополым отношениям, больше половины респондентов сказали, что они не пускали бы в Украину вообще как мужчин, которые практикуют секс с мужчинами, так и женщин, которые практикуют секс с женщинами.

Самыми толерантными к однополым бракам оказались респонденты в возрасте до 29 лет, жители Киева и больших городов, наименее толерантными – респонденты старше 60-ти лет, жители Западного региона и сел. Женщины в возрасте до 29 лет проявляют более высокий уровень толерантности, чем мужчины этой возрастной категории. В других возрастных категориях отличий между мужчинами и женщинами не выявлено. Респонденты с высшим образованием чаще поддерживают право людей одного пола жить в гражданском браке.

Данное исследование проводилось на основе Омнибуса GFK Ukraine с 3 по 23 апреля 2013 года. Общая выборка опроса составляет 1 тыс. респондентов в возрасте старше 16 лет. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью. Максимальная погрешность – 3,1%.