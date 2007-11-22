Черномырдин не понимает эмоций украинцев по поводу Голодомора

Жертвам голодомора нужно высказывать соболезнование, а не приурочивать это событие к определенным датам, заявил журналистам в среду чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор Черномырдин.

Напомним, 24 ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора.

"Здесь только эмоции (по поводу Голодомора). Мы этого не понимаем. Отмечают какие-то даты, вместо того, чтобы высказывать соболезнования", - сказал Черномырдин.

Он подчеркнул, что "официальная позиция России есть: голод был".

Черномырдин отметил, что при этом пострадали и украинцы, и русские, и татары, и евреи, и другие национальности.

"Надо вспомнить и помнить тех, кто пострадал", - сказал посол РФ.

Он сообщил, что его родственники также пострадали от голода.

"Умирали, хоронить некому было. Но никто тогда не говорил, некого было обвинять", - заключил посол.

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